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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

يلسع بعد موته| اكتشاف
يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

تم رصد مخلوق بحري غريب يشبه قنديل البحر ، بأحد شواطئ بريطانيا يلسع حتى بعد موته ويسبب ألمًا شديدًا.

وبعد رصد المخلوق الغريب الذي قد جرفته الأمواج إلى شاطئ في منطقة كورنوال ببريطانيا، تم تحذير مرتادي الشواطئ في هذه المنطقة من المخلوقات الغريبة الخطيرة التي تشبه قناديل البحر بعد مشاهدتها في وقت سابق في Looe وPorthleven.

رجال الحروب البرتغاليين

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، أصدر مركز ويمبوري البحري في ديفون أيضًا تحذيرًا بشأن هذه المخلوقات البحرية التي تسمى (رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' wars) ، مؤكدًا أنها تسبب لدغة سيئة تترك كدمات مؤلمة على الجلد لعدة ساعات.

أحد رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' wars

ورصد متحدث باسم محطة قارب النجاة التابعة لـ RNLI الكائنات البحرية في نهاية هذا الأسبوع وقال: "أثناء السير على طول هانافور هذا الصباح، لاحظت وجود العديد من المخلوقات البحرية الغريبة الذين تقطعت بهم السبل على الشاطئ وبين الصخور. 

لذا، إذا كنت بالخارج لاستكشاف شواطئنا اليوم، يرجى توخي المزيد من الحذر مع أنفسكم وأطفالكم وحيواناتكم الأليفة - فعلى الرغم من أنهم مخلوقات رائعة، إلا أنهم بإمكانها لسعكم من مخالبهم، لذا حافظوا على مسافة آمنة معهم."

مشاهدات سابقة

وأشار المتحدث باسم محطة قارب النجاة التابعة لـ RNLI إلى أن هذا النوع من المخلوقات البحرية قد شوهد على الرمال في بورثليفن حيث قال أحد شهود العيان أنه كان هناك ما لا يقل عن 20 من رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' wars.

وأضاف شاهد العيان لصحيفة CornwallLive ، أن العوامات الكبيرة المملوءة بالغاز لهذه المخلوقات البحرية كانت مرئية بوضوح ومنتشرة على طول خط المد. كما أن مخالبهم الزرقاء اللاذعة كانت تتراكم تحتهم. لذلك، من المؤكد أنه يجب تجنب هذه المجسات سواء في الماء أو على الشاطئ، لذلك حتى لو بدت "ميتة" فيمكنها لسعكم، لهذا السبب أنصحكم بالابتعاد عنها."

ويأتي ذلك بعد أن اضطر مركز ويمبوري البحري في ديفون إلى إصدار تحذير بشأن هذه الأنواع. ووصفت مؤسسة Wildlife Trusts الخيرية هذا النوع من الكائنات البحرية بأنه "حيوان مفترس مخيف".

اللسع بعد الوفاة بعدة أيام

على الرغم من أن رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' wars لا يشكلون أي خطر على صحة البشر. إلا أنهم يمكنهم أن يسببون لدغة سيئة، حتى بعد عدة أيام من الوفاة.

ووفقًا لصناديق الحياة البرية، أحيانًا يتم العثور على رجال الحروب البرتغاليين على الشواطئ بعد جرف الأمواج لهم بسبب الرياح العاتية، فعلى الرغم من كونها أحد أنواع الكائنات البحرية، إلا أنها لا تستطيع السباحة، وبدلاً من ذلك فهي تحت رحمة الرياح - ولهذا السبب غالبًا ما يتم العثور عليها مغمورة بالمياه.

حيوانات مفترسة مخيفة

وقال موقع Wildlife Trusts على الإنترنت: "إنها حيوانات مفترسة مخيفة، حيث تصطاد الأسماك الصغيرة والقشريات بمخالبها اللاذعة الطويلة. وهذه المجسات هي التي تحتاج إلى الحذر منها أيضًا - فهي يمكن أن تلسع بعد فترة طويلة من موت الحيوان".

من الصعب تفويت هذه المخلوقات بفضل طفوها الأرجواني الشفاف الكبير الذي غالبًا ما يكون مائلًا باللون الوردي. لديهم أيضًا مخالب طويلة ذات لون بنفسجي مزرق.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، غالبًا ما ترى طفوها يتمايل على سطح البحر، وأحيانًا يكون متشابكًا مع الأعشاب البحرية. وبمجرد أن تصير برمال الشاطئ، فإنها تفقد لونها بسرعة ويمكن أن تظهر بشكل شبه واضح مع لمسة من اللون الأرجواني بعد مرور بعض الوقت من بقائها على الشاطئ.

رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o' warsهي كائنات بحرية آكل اللحوم. باستخدام مخالبها السامة، تصطاد فريستها وتشلها ثم "ترنحها" للداخل نحو البوليبات الهضمية. كما أنهم يتغذون على الأسماك الصغيرة وأحيانًا الروبيان والعوالق الحيوانية والقشريات الصغيرة الأخرى.

مخلوق بحري غريب قنديل البحر رجال الحروب البرتغاليين Portuguese man o wars مركز ويمبوري البحري كورنوال بريطانيا

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