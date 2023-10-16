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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ من تنفيذي الفيوم على الأسواق لمتابعة تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع

الدكتور محمد التونى
الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم اثناء الجولة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، قام الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتنسيق مع التموين، والمتابعة الميدانية، بالمرور على المحال التجارية والأسواق، لمتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الصدد، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على رأس حملة من الجهاز التنفيذي، وبالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية، بتفقد عدد من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيسي بمدينة سنورس، لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية"، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بوضع قوائم الأسعار، والالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء.  

كما وجه نائب المحافظ، مسئولي مجلس المدينة، وإدارة تموين سنورس، والرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لحركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر السلع الأساسية بـأسعار مخفضة، وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

 

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