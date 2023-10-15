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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشهد إنطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، انطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة بمحافظة الفيوم، والذى تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور محمد سرحان عميد المركز الثقافى بمحافظة الفيوم، والشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

فى بداية اللقاء، رحب وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظ الفيوم و الضيوف فى بدء فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أشهر ويجوب جميع المحافظات للوقوف على مايتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن عدد الأئمة بمحافظة الفيوم يصل إلى 800 إمام، مما يتطلب التوسع فى عقد الندوات والبرامج التثقيفية، بما يضمن تحقيق الإستفادة القصوى لأهالي المحافظة.

وفى كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لتواجده وسط عدد كبير من الأئمة والعلماء، والذين يعتبرون الملجأ فى الفترات العصيبة التى نمر بها، كما نستمد منهم القوة والعلم، لافتاً إلى أن العلم هو البداية لكل شىء، حتى أن رسولنا الكريم "عليه الصلاة والسلام" بدأت بعثته ودعوته للإسلام بكلمة "إقرأ" والتى تعبر عن العلم، داعياً السادة الأئمة بالتمسك بالدين والعلم، متمنياً نجاح هذه الندوات التثقيفية وتحقيق الإستفادة المرجوة منها لأهالى الفيوم.

 

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة المشروعات الجاري تسليمها لحياة كريمة لتلافي ملاحظات دار الهندسة

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" المتبقية بإطسا ويوسف الصديق

 

 

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