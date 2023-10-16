عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يكشف سر أزمة المدافعين في صفوف منتخب مصر

صدى البلد

تحدث أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مستوى المنتخب الوطني  خلال مباراة زامبيا الماضية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: نواجه أزمة في دفاع المنتخب وكل الأندية في مصر، وهذا يأتي بسبب عدم تعلمهم من أخطائهم المستمرة والمتكررة.

 

txt

قرار صادم من الاهلي بشأن تجديد عقود عبدالمنعم والشناوي ومعلول والسولية

وأضاف: أن مستوى المدافعين مع الأندية يؤثر على منتخب مصر، وهذا ما نراه في المباريات الأخيرة كما حدث مع تونس وزامبيا، ورغم خروجنا بشباك نظيفة في المباراة الأخيرة، إلا أن الدفاع كان مهتزا.

إبراهيم عبد الجواد الأهلى الاعلامي إبراهيم عبد الجواد الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع البرازيلي باكيتا لقيادة الفريق

ترشيحاتنا

25 مليون في الموسم |ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد فتوح

روسيا تحمل أمريكا مسؤولية التصعيد في قطاع غزة

شكري يستقبل موسى فقيه في إطار تنسيق مصر والاتحاد الأفريقى لتعزيز السلم

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ