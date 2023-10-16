نجم الزمالك يكشف سر أزمة المدافعين في صفوف منتخب مصر

تحدث أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مستوى المنتخب الوطني خلال مباراة زامبيا الماضية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: نواجه أزمة في دفاع المنتخب وكل الأندية في مصر، وهذا يأتي بسبب عدم تعلمهم من أخطائهم المستمرة والمتكررة.

وأضاف: أن مستوى المدافعين مع الأندية يؤثر على منتخب مصر، وهذا ما نراه في المباريات الأخيرة كما حدث مع تونس وزامبيا، ورغم خروجنا بشباك نظيفة في المباراة الأخيرة، إلا أن الدفاع كان مهتزا.