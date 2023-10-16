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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

قيد يديه بالحبل وانتهك
قيد يديه بالحبل وانتهك ادميته

وقع الصبي الصغير فريسة في يد جارة الذي تحايل  علي الصغير وأوهمة انه سيساعدة في إحضار طعام للدواب ،فذهب يساعده بحكم معرفته السابقة به، وما أن وصل الي مكان نائي حتي قيده بالحبل وارتكب جريمتة المخجلة وانتهك أدميته وإنسانيته وعرضة.

أحداث الواقعة

 في القضية رقم 15167/2022، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2022 كلي شمال بنها،  حيث قام  المتهم "على .س.س" بمدينه طوخ في محافظة القليوبية، عن طريق التحيل بخطف المجنى عليه الطفل " ي.م.م"، 18 عام بأن قام المتهم باصطحابه رفقته بزعم احضار طعام الدواب مستغلاً صغر سنه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن ظفر به بإحدى الزراعات حتى قام بتكبيل يديه باستخدام أداة "حبل" للانفراد به مباعد بينه وبين ذويه، واقترنت الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل سالفي الذكر، وحمله على حسر بنطاله عنوة كاشفا عن سواته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم، احرز بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة ما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص وهي "حبل".

وقضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة محمد رمضان، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهم.

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