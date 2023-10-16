وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبراهورا المركزى .. صور

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى شبراهور المركزى ، للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى.

كان في استقباله الدكتور تامر يوسف مدير المستشفى وتفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والعيادات الخارجية والصيدلية إلى جانب قسم الغسيل الكلوى ومكتب الصحة بالمستشفى ، واطمأن على سلامة الغرف بمبنى الحميات .

واستمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية ، والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، وثمن في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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