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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة في العريش: 311 طن أدوية جاهزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وزير الصحة في العريش
وزير الصحة في العريش

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها  مستعدة لتقديم الدعم للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بناءا على توجيهات القيادة السياسية. 

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وفرت 311 طن أدوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وبما يساعد المستشفيات على علاج الجرحى والمصابين، كما تم توفير نحو1000 طن أغذية من جانب التحالف الوطني .


150 سيارة إسعاف :

وقال الوزير في تصريحات صحفية  بالعريش اليوم، إنه تم تفعيل مركز العمليات وإدارة الأزمات للتعامل مع جميع الجهات المعنية، حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف عن طريق هيئة الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وأضاف أنه تم نشر سيارات الإسعاف في معبر رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة ونخل ، ويمكن مضاعفة هذا الرقم خلال ساعات اذا ما استدعى الأمر.

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العريش الصحة أدوية المستشفيات غزة

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