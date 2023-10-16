محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة لتفقد المستشفيات استعدادا لاستقبال جرحى فلسطين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة ،وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، سالم العكش ورمضان سرحان وسليمان الزملوط، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وحدات الإسعاف:



وأكد المحافظ علي أن زيارة وزير الصحة تشمل تفقد عدد من مستشفيات المحافظة وتفقد وحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.



أشار المحافظ الي رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير ادوية الطوارئ واكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.