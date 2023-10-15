تنفذه أوقاف شمال سيناء .. أسبوع دعوى وثقافي جديد بمساجد العريش

تبدأ مديرية أوقاف شمال سيناء فى تنفيذ أسبوع دعوى وثقافي جديد بمساجد المدن والأحياء بمدينة العريش ، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

آداب الصحبة

تم تنفيذ فعاليات الاسبوع الثقافي بمسجد السلام بحى المساعيد بالعريش.، وذلك خلال الأسبوع القادم فى الفترة من الأحد 15/ 10/ 2023م حتى الأربعاء 18/ 10/ 2023م تحت عنوان " أداب الصحبة ".

وتعقد محاضرات الأسبوع الثقافي بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين بمديرية أوقاف شمال سيناء.