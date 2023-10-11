عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب بشمال سيناء تفتح باب التقدم لمشروع المعد النفسي الرياضي

ايهاب حسن عبد الوهاب
ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء

فتحت مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، باب  التقديم للعمل ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ضمن هيكلة المشروع ( المعد النفسي الرياضي )، نظرًا لاستمرارا للنجاح الذى حققة المشروع القومى للمعد النفسى الرياضى وإدارجه ضمن الهيكل الفنى لعدد من المشروعات القومية منها:
(المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبى - كابيتانو مصر ). 

 

علم نفس:

حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تربية رياضية قسم علم نفس رياضى، أو حاصلا على إحدى الدرجات العلمية (ماجستير - دكتوراة فى مجال علم النفس الرياضى)، والإلمام بالمراجع العلمية  وأن يكون المتقدم ملما بمهارات الحاسب الآلى.


كماأن  فتح باب القبول لدفعة جديدة من الأطفال للإنضمام للمشروع القومى للموهبة الحركية (المرحلة الأولى)، مواليد 1 / 7 /2016 إلى 30 / 6 /2017م . 

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن المشروع يستهدف إعداد جيل من الرياضيين فى مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية  للأنشطة الرياضية والتميز فى الجوانب المهارية والبدنية والنفسية لتدعيم المنتخبات القومية .

 

 

txt

لجنة قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية المعلقة لأبناء مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء

سيناء مشروع المعد النفسي الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

ترشيحاتنا

بعد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.. وزير الدفاع الألماني يطمئن زيلينسكي

مؤتمر صحفي لفيتوريا وتريزيجيه قبل مباراة زامبيا باستاد هزاع بن زايد

مؤتمر صحفي لفيتوريا وتريزيجيه قبل مباراة منتخب مصر وزامبيا

دعاء صلاة الظهر .. يجبر الله به خاطرك وينصرك في حياتك

الصحة الفلسطينية: نفاد جميع أسرّة المستشفيات.. والأدوية والأدوات الطبية ستنتهي قريبا

مصطفى بكري يكشف سيناريو خطير للاحتلال ضد مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ