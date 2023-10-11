مديرية الشباب بشمال سيناء تفتح باب التقدم لمشروع المعد النفسي الرياضي

فتحت مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، باب التقديم للعمل ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ضمن هيكلة المشروع ( المعد النفسي الرياضي )، نظرًا لاستمرارا للنجاح الذى حققة المشروع القومى للمعد النفسى الرياضى وإدارجه ضمن الهيكل الفنى لعدد من المشروعات القومية منها:

(المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبى - كابيتانو مصر ).





علم نفس:

حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تربية رياضية قسم علم نفس رياضى، أو حاصلا على إحدى الدرجات العلمية (ماجستير - دكتوراة فى مجال علم النفس الرياضى)، والإلمام بالمراجع العلمية وأن يكون المتقدم ملما بمهارات الحاسب الآلى.





كماأن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الأطفال للإنضمام للمشروع القومى للموهبة الحركية (المرحلة الأولى)، مواليد 1 / 7 /2016 إلى 30 / 6 /2017م .



وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن المشروع يستهدف إعداد جيل من الرياضيين فى مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية للأنشطة الرياضية والتميز فى الجوانب المهارية والبدنية والنفسية لتدعيم المنتخبات القومية .