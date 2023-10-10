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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المراكز التكنولوجية بشمال سيناء لدعم التحول الرقمي

افتتاح المركز التكنولوجي
افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة نخل

أكد  اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء ، أنه تم  إنشاء عدد من المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومختلف مدن المحافظة.

وذلك في إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمي الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وقد افتتح  نائب المحافظ المركز التكنولوجي بكل من مدينتي الحسنة ونخل ، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .. حيث تعد المراكز التكنولوجية  ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين كل من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة شمال سيناء، بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن السيناوي.

 

2,5 مليون جنيه:

 
ومن جانبه..أكد المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن المركز التكنولوجي أقيم على مساحة 150 متر مربع بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار و مكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع ايجارات الإسكان.

وقال محسن سالم رئيس مدينة نخل،  ان المركز التكنولوجي أقيم على مساحة 150 متر مربع بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار ومكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع ايجارات الإسكان.


وأشار إلي أن المركز التكنولوجي يتكون من طابقين الأول يضم صالة للجمهور ومكتب للمدير وخزينة عمومية وغرفة الراكات والداتا واوفيس، والدور الثاني يتكون من قاعة اجتماعات رئيسة وقاعة تدريب وسكرتارية واوفيس.

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محافظ شمال سيناء يؤكد استقرار الحالة التموينية على مستوى المدن والقرى


 

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