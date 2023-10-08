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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

اجتماع لجنة الأزمات
اجتماع لجنة الأزمات بشمال سيناء

ترأس اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة، والتى عقدت بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة،محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للازمات والكوارث ، وأعضاء اللجنة.


ووجه المحافظ باستعداد كافة المديريات لاي أزمات قد تحدث بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، وخاصة مديريات الصحة والتموين والتعليم والتضامن والإسكان .

وطالب المحافظ جميع الجهات بحصر الإمكانات المتاحة والتعرف على طاقة المطاحن والمخابز الحكومية والخاصة والأسواق ومحطات الوقود ، والمدارس والوحدات السكنية والأراضي الفضاء لاستخدامها كاماكن إيواء اذا تطلب ذلك.

ووجه المحافظ بتحديد المعدات والامكانيات المتاحة لدي كل جهة ومدي استعدادها لأية طوارئ، وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات والجهات التابعة.

أكد المحافظ على تحديد مكان لاستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية التي تصل الي المحافظة تمهيدا لادخالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري. 

ووجه المحافظ بوقف الاجازات والراحات الخاصة بالاطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والاسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة. 

 

القطاعات الحيوية:


ووجه المحافظ ،برفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والاسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية ، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.
 

وحذر المحافظ ، من استغلال الازمة ورفع الأسعار، موجها بضبط الأسواق وتكثيف الرقابة التموينية على الاسواق والمحال التجارية. 

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، علي استعداد المحافظة لاي تداعيات للازمة في قطاع غزة،معلنا عن تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية. 

وأشار العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي التنسيق مع محافظات الجوار، لدعم المحافظة في حالة وقوع اي أزمات او طوارئ،معلنا عن دعم وزارة الصحة لمستسفيات المحافظة بالاطباء وسيارات الإسعاف.

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