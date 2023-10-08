دراسة احتياجات القطاع التعليمي من المياه بمدارس سيناء

وجه اللواء خالد مصطفى عزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب بدراسة احتياجات القطاع التعليمي بالمدارس في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء من المياه ، تماشياً مع السياسة العامة للشركة .

وأعطى توجيهاته بضرورة تأمين احتياجات المواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد23..24م.

كما أعطى توجيهات بالاستجابة السريعة لكافة الشكاوى التي ترد للشركة عن طريق المنصات المختلفة و منها الخط الساخن وصفحات التواصل الاجتماعي .

مدارس العريش:

و بناءاً علي ما سبق قام قطاع التشغيل و الصيانة بشركة مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء، بتوفير الاحتياجات الخاصة من المياه بمدارس العريش ، سواء عن طريق السيارات او المياه التي يتم ضخها في الشبكات بصفة دورية .



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