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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات خدمية في الشيخ زويد

افتتاحات في الشيخ
افتتاحات في الشيخ زويد في ذكرى أكتوبر

واصلت محافظة شمال سيناء، الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر المجيد. 

وافتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد. 

وأكد المحافظ افتتاح مدارس الشلاق وأبو فرج والعوايضة والوحدة الصحية بالشلاق وتطوير مستشفى الشيخ زويد.

وقال إن افتتاحات الشيخ زويد تأتي في إطار احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي العريش وبئر العبد خلال اليومين الماضيين بهذه المناسبة.

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بها.

 

8 ملايين:

بدوره، قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي أقيمت على مساحة 1772 مترا مربعا بتكلفة 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا تعليميا.

وأضاف رضوان أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 مترا مربعا، بتكلفة 2 مليون و868 ألفا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بمساحة 360 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا تعليميا، وتم إنشاؤها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التي مر على إنشائها أكثر من 15 عاماً.

وأشار رضوان إلى أن مدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا بتكلفة 5 ملايين و793 ألفا و230 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية تسع 320 طالبا وطالبة.

بدوره، أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2.3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، بجانب المبادرات الرئاسية، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية. 

وقال شوكة، إنه يجري تطوير مستشفى الشيخ زويد وتزويده بجهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وهو من الجيل العاشر 16 مقطعا، وتم تركيبه وتدريب العاملين عليه، وربطه بوزارة الصحة عن طريق الإنترنت.

ولفت إلى أن سكن الأطباء تم تطويره بمبلغ 3 ملايين جنيه، ويحتوي على 10 غرف تضم 20 سريرا، ومكاتب إدارية. 

حضر الافتتاحات، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وسعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس غريب حسن، مدير فرع الأبنية التعليمية بشمال سيناء، وفايز أبو حرب إبراهيم أبو  شعيرة وعايدة السواركة، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالشيخ زويد ومشايخ القبائل والعواقل.

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محافظ شمال سيناء يفتتح 10 منازل بدوية ومدرستين وموقف للسيارات ببئر العبد

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