محافظ شمال سيناء يفتتح 10 منازل بدوية ومدرستين وموقف للسيارات ببئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، انشاء 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد.



كما تم افتتاح 5 مشروعات بالعريش وافتتاح إسكان التلول ومدرستي التربية الخاصة والرسمية لغات ببئر العبد.،وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.



وأكد المحافظ ، علي ان قطاع الاسكان يشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء، حيث تم انشاء 3 مدن جديدة وهي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الاسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم انشائها في مدن وقري وتجمعات شمال سيناء.



أضاف اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتي القطاعات، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بسيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه.



وأشار ، إلى أن المنازل البدوية تعد من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك لدعم الاستقرار بسيناء وتوطين أهالينا بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية.



وقال المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن انشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء"، ضمن مشروع انشاء 30 منزل بالتلول، حيث سيتم افتتاح 20 منزل اخرين في نهاية شهر أكتوبر الجاري.



وأضاف ، أن كل منزل بمساحة اجمالية 120 متر مربع، حيث يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر وحوش بمساحة 40 متر، كامل المرافق من مياه وكهرباء وانارة وتشطيب.



موقف للسيارات:

كما افتتح اللواء شوشة، موقف سيارات قرية 30 يونية بمركز بئر العبد.، وأكد اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن موقف سيارات قرية 30 يونية ، تم انشاءه على مساحة 3000 متر مربع" بتكلفة 6 مليون جنية، حيث يستوعب أكثر من 60سيارة أجرة، ويضم موقف خط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة بئر العبد وخط اخر يربط القرية بمدينة العريش ، وخط اخر يربط القرية ومدينة القنطرة شرق.

وقد افتتح اللواء شوشة، مدرستي التربية الفكرية والرسمية لغات بمدينة بئر العبد.، وأكد المحافظ ،علي أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في شمال سيناء، لافتًا إلى إنشاء عدد ١٠٩ مدرسة على مستوي المحافظة منذ ٢٠١٤، تضم ١٢٦٣ فصلا تعليميا، يجري حاليًا تنفيذ ١٠ مدارس تضم ١١٦ فصلا تعليميا من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار المحافظ، إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم افتتاح مدرسة العريش المعمارية ومدرسة الخروبة والفصل الواحد بنجع سيبانه مع بداية العام الدراسي الجديد.



بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدرسة التربية الخاصة "الفكرية" بمدينة بئر العبد أنشئت على مساحة 3750 متر مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبني فصول دراسية بمساحة 560 متر مربع وعدد 13فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور ارضي ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 متر مربع على دورين بجانب غرفة حارس.

أضاف رضوان، أن مدرسة بئر العبد الرسمية لغات أنشئت على مساحة 9765 متر مسطح بتكلفة 8 مليون و845 ألف و410 جنيه، حيث تضم دور ارضي و4 أدوار علوية، بها 28 فصل تعليمي يتسع لـ 1120 طالب وطالبة، وتضم فناء وفناء رياض أطفال وحديقة وملعب ومنطقة توسعات مستقبلية.

حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وسالم العكش ورمضان سرحان وسامي كامل، أعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد.

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