محافظ شمال سيناء يؤكد استقرار الحالة التموينية على مستوى المدن والقرى

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، دون أي معوقات.

وشدد على ضرورة استمرار الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأعلن عن تواصل صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر.. حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية علي مستوي المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.

ووجه المحافظ مديريات الخدمات “التموين والصحة والطب البيطري” بمواصلة شن حملات مشتركة للمرور على مختلف الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة ، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المحددة.

حصص المخابز:

لفت المحافظ، إلي أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.

وأشار إلى توافر رصيد من الدقيق يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على وجود مخزون استراتيجي من المواد التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي بما يكفى المحافظة لمدة طويلة.

