نائب محافظ شمال سيناء يفتتح الموقف الجديد والمركز التكنولوجي بنخل

افتتح اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المحاسب محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم، الموقف الجديد ومبنى المركز التكنولوجي بجانب تسليم عقود المنازل البدوية بنخل والنثيلة.



وقال نائب المحافظ، إن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف نائب المحافظ، أن موقف السيارات العمومي بمدينة نخل يهدف لخدمة التوسعات المستقبلية المتوقعة وزيادة الحركة نتيجة إنشاء تجمعات تنموية متكاملة، حيث أقيم على مساحة 2.8 فدان، بتكلفة بلغت 20 مليونا و500 ألف جنيه، ويتكون من مبنى إداري علي مساحة 144 مترا مربعا ويتكون من طابقين وكافتيريا ومسجد به مصلى للرجال وآخر للسيدات وموقف السيارات وموقف الاتوبيسات ومحال تجارية وأماكن انتظار وبوابات دخول وخروج.



2,5 مليون جنيه :

أقيم المركز على مساحة 150 مترا مربعا بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار ومكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع إيجارات الإسكان.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجي أقيم بتكلفة بلغت نحو 2.8 مليون جنيه، حيث يتكون من طابقين الأول يضم صالة للجمهور ومكتب للمدير وخزينة عمومية وغرفة الراكات والداتا واوفيس، والدور الثاني يتكون من قاعة اجتماعات رئيسة وقاعة تدريب وسكرتارية وأوفيس.

من جانبه أكد المحاسب محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، على قيام نائب المحافظ يرافقه المهندس ناجي محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء بتسليم المنتفعين عقود المنازل البدوية في مدينة نخل وعددها 15 منزل والمنازل البدوية في النثيلة وعددها 15 منزلا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين.