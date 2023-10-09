عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ شمال سيناء يفتتح مبنى المركز التكنولوجي بالحسنة

افتتاح مبني مركز
افتتاح مبني مركز التطوير التكنولوجي بالحسنة

افتتح اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم، مبنى المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة.
 

وقال نائب المحافظ، أن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.


أضاف نائب المحافظ، أن افتتاح المركز التكنولوجي يعد ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين كل من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة شمال سيناء، بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن السيناوي.


أشار نائب المحافظ إلي أنشاء عدد من المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومختلف المدن وذلك في إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمي الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.


وأكد المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن المركز أقيم على مساحة 150 متر مربع بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار و مكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع ايجارات الإسكان.

txt

محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

الحسنة المركز التكنولوجي الخدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

هل يجوز ترك سجدة التلاوة لعذر أو بدون.. الافتاء توضح التصرف الشرعي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ترشيحاتنا

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ