نائب محافظ شمال سيناء يفتتح مبنى المركز التكنولوجي بالحسنة

افتتح اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة والقيادات التنفيذية والشعبية، اليوم، مبنى المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة.



وقال نائب المحافظ، أن افتتاح المركز يأتي ضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.



أضاف نائب المحافظ، أن افتتاح المركز التكنولوجي يعد ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين كل من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة شمال سيناء، بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن السيناوي.



أشار نائب المحافظ إلي أنشاء عدد من المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومختلف المدن وذلك في إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمي الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.



وأكد المحاسب سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن المركز أقيم على مساحة 150 متر مربع بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار و مكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى استخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع ايجارات الإسكان.