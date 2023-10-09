مؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء تتابع تداعيات أحداث غزة



استعدت مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم في حال تم وصولهم إلى الجانب المصري لتلقي العلاج.

شكلت مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء غرفة عمليات في مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، بهدف توحيد الجهود الإنسانية لخدمة الجرحى ومرافقيهم، وذلك كدعم لجهود مؤسسات الدولة.

في هذا السياق، تم عقد أول اجتماع تنسيقي ضم إدارة مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، وقيادات فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وقيادات فرع جمعية مصر الخير بشمال سيناء ، وقيادات مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء . وتم تدشين مركز عمليات مشترك لمتابعة استقبال الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء، وتوزيع الأدوار التي تتضمن خدمة الجرحى على مدار الساعة وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، بما في ذلك تقديم الخدمات لمرافقي الجرحى مثل الإقامة والإعاشة. وتشجيع توفير الأدوية والدم، وتنظيم حملات التبرع بالدم لصالح الجرحى الفلسطينيين.

قال حجاج الصعيدي، مدير مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، إنه سيتم انضمام كافة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد الراغبين في تقديم خدمات إنسانية للغرفة المشتركة لتوزيع الأدوار والمهام، ودعا الجميع للمشاركة، كما دعا كافة الأهالي الراغبين في تسجيل بياناتهم للتبرع بالدم الحضور والتسجيل بمقر مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام.

أضاف الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن هذا التعاون سيوحد جهود مؤسسات المجتمع المدني بشكل منظم وسيقدم دعمًا لجهود الدولة بجميع مؤسساتها، لافتا لتقديم كل الدعم وتشجيع كل المتطوعين علي الانضمام لإظهار الموقف المشرف للمجتمع المدني بشمال سيناء.

وأشار إسلام عابد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، إلى أنه ابتداءً من يوم غدٍ سيتم بدء العمل الميداني، حيث سيقوم كل فريق بمهامه، وفي حال وصول جرحى من قطاع غزة إلى الجانب المصري، ستتم تقديم جميع الخدمات الإنسانية لهم تشريفًا وتعظيمًا لموقف مصر الداعم والمساند للإخوة في غزة.