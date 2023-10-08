الهلال الأحمر المصري بسيناء يسلم مساعدات طبية للفلسطينيين

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع محافظة شمال سيناء ، كمية من المساعدات الطبية الطارئة إلى الجانب الفلسطيني؛ للمساعدة في علاج المصابين جراء عمليات القصف الذي يشهده قطاع غزة حاليا.

مساعدات طبية من الهلال الأحمر المصري

وسلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، نظيرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة؛ استجابة منها لتداعي الأحداث في قطاع غزة.

حضر عملية التسليم، رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد زايد، والمهندس محمود فريد قويدر المدير التنفيذي للجمعية، وعمر علي المدير الإداري السابق، وأحمد عزت مسئول الطوارئ في الهلال الأحمر (مسئول المهمة).

وتعمل جمعية الهلال الأحمر المصري مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساعة؛ للتنسيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أنه تم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البري، بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك كدفعة أولى من حزم المساعدات المقدمة.