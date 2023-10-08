انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش



في إطار اهتمام وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء دورة البناء الثقافي لعدد ( ٥٠ )إمام من أئمة أوقاف شمال سيناء، بمسجد النصر بالعريش، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م.



حاضر فى الدورة كل من: محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والسيد متولى إمام وخطيب مسجد النور بالعريش، وبحضور قيادات الدعوة بالمديرية: عبدالباقى جودة مدير إدارة الدعوة، وحسين البنديرى مدير عام المتابعة والدعوة الإلكترونية بالمديرية ومفتشى المتابعة بالمديرية، ورؤساء الأقسام بالمديرية.

المؤسسة الأولى:



أشار المحاضرون إلى أنّ إمام المسجد كما يحظى بمكانة عظيمة ومتميزة فى المجتمع، فكذلك عليه دورًا جسيمًا يجب القيام به في إصلاح وتوجيه هذا المجتمع، لأن المسجد هو المؤسسة الأولى في الإسلام وهو الرابطة الدينية والاجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التّعارف، والتعاون، والتكافل بين فئات المجتمع، قال (سبحانه): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وقال (سبحانه): "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ"، وأنه كُلما كان إمام المسجد عالمًا، نافذ البصيرة، سديد الرأي، عالمًا بعادات الناس وأحوالهم، كان تأثيره في المسجد وأهل الحي قويًّا مفيدًا يعلمهم ويرشدهم ويقودهم إلى الخير والفضيلة.

وأكدوا أن تدبر القرآن الكريم من أجلّ الأعمال وأفضل العبادات قال (سبحانه): "كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ"، فالبناء الثقافي للإمام يستوجب عليه أن يعرف الفِرَق الإسلامية وعقائدها، والاتجاهات الفكرية ومقاصدها، والمذاهب الهدامة وأهدافها، حتى يتمكن من مناقشتها في ضوء كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، كما أن رسالة الإمام توجب عليه التفقه في الدين عقيدة وشريعة، وكذلك فقه المعاملات ليعرف ضوابط الكسب والإنفاق، ويحذر الناس من الغش والتدليس وأخذ أموال الناس بالباطل.

وأشار السادة المحاضرون إلى أهم مكونات البناء الثقافي لإمام المسجد ، وهو ضرورة إجادة اللغة العربية، حتى يعرف معاني ما أنزل الله (عز وجل) على رسوله (صلى الله علبه وسلم) فإنّ القرآن نزل بلغة العرب.

وفي ختام البرنامج توجّه فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بالشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها البالغ بالحركة التثقيفية والفكرية للأئمة والواعظات، مؤكداً أنّ رسالة الإمام تحتم عليه أن يكون موسوعة في كل المجالات وأن يطور من نفسه ومن بنائه الثقافي ، حيث أنّ بناء الإمام الثقافي يحقق استقامة وتوازنا في دعوته بلا إفراط ولا تفريط

كما تم عقد المقرأة النموذجية لأعضاء المقارئ القرآنية بمسجد النصر بالعريش بحضور فضيلة مدير المديرية.