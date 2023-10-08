عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش

برنامج البناء الثقافي
برنامج البناء الثقافي لاءمة المساجد بسيناء


 في إطار اهتمام وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء دورة البناء الثقافي لعدد ( ٥٠ )إمام من أئمة أوقاف شمال سيناء، بمسجد النصر بالعريش، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023م.


 حاضر فى الدورة كل من: محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والسيد  متولى إمام وخطيب مسجد النور بالعريش، وبحضور قيادات الدعوة بالمديرية: عبدالباقى جودة مدير إدارة الدعوة، وحسين البنديرى مدير عام المتابعة والدعوة الإلكترونية بالمديرية ومفتشى المتابعة بالمديرية، ورؤساء الأقسام بالمديرية.

 

المؤسسة الأولى:


  أشار  المحاضرون إلى أنّ إمام المسجد  كما يحظى بمكانة عظيمة ومتميزة فى المجتمع، فكذلك عليه دورًا جسيمًا يجب القيام به في إصلاح وتوجيه هذا المجتمع، لأن المسجد هو المؤسسة الأولى في الإسلام وهو الرابطة الدينية والاجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التّعارف، والتعاون، والتكافل بين فئات المجتمع، قال (سبحانه): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وقال (سبحانه): "ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ"، وأنه كُلما كان إمام المسجد عالمًا، نافذ البصيرة، سديد الرأي، عالمًا بعادات الناس وأحوالهم، كان تأثيره في المسجد وأهل الحي قويًّا مفيدًا يعلمهم ويرشدهم ويقودهم إلى الخير والفضيلة.
وأكدوا أن تدبر القرآن الكريم من أجلّ الأعمال وأفضل العبادات قال (سبحانه): "كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ"، فالبناء الثقافي للإمام يستوجب عليه أن يعرف الفِرَق الإسلامية وعقائدها، والاتجاهات الفكرية ومقاصدها، والمذاهب الهدامة وأهدافها، حتى يتمكن من مناقشتها في ضوء كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)،  كما أن رسالة الإمام توجب عليه  التفقه في الدين عقيدة وشريعة، وكذلك فقه المعاملات ليعرف ضوابط الكسب والإنفاق، ويحذر الناس من الغش والتدليس وأخذ أموال الناس بالباطل.
وأشار السادة المحاضرون إلى أهم مكونات البناء الثقافي لإمام المسجد ، وهو ضرورة إجادة اللغة العربية، حتى يعرف معاني ما أنزل الله (عز وجل) على رسوله (صلى الله علبه وسلم) فإنّ القرآن نزل بلغة العرب.
 وفي ختام البرنامج توجّه فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بالشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها البالغ بالحركة التثقيفية والفكرية للأئمة والواعظات، مؤكداً أنّ رسالة الإمام تحتم عليه أن يكون موسوعة في كل المجالات وأن يطور من نفسه ومن بنائه الثقافي ، حيث أنّ بناء الإمام الثقافي يحقق استقامة وتوازنا في دعوته بلا إفراط ولا تفريط
 كما تم عقد المقرأة النموذجية لأعضاء المقارئ القرآنية بمسجد النصر بالعريش بحضور فضيلة مدير المديرية.

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح عدة مشروعات خدمية في الشيخ زويد

سيناء برنامج الثقافى أوقاف مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة وإجراءات عاجلة من الحكومة للمواطنين غدا.. اعرف التفاصيل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 413 مواطنا في قطاع غزة

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ