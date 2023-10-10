لجنة قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية المعلقة لأبناء مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء

بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بحل مشكلة الشباب الذين لم يتم إنهاء الموقف التجنيدى لهم، فقد تقرر عقد لجنة قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية المعلقة لأبناء مركز ومدينة الحسنة، وذلك بمنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، وذلك يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.

فيش جنائي:

وتم تحديد كشف بأسماء الشباب لمطالبتهم بإحضار المستندات الآتية: أصل بطاقة الرقم القومى سارية، وفيش جنائي سارٍ، وأصل بطاقة تحقيق الشخصية الورقية المستخرجة لأول مرة، خاصة مواليد عام 1984 وما قبله أو رقمها أو جهة صدورها.

ويتم إرسال صورة من أصل المستندات للتأكد من استكمال جميع المستندات، ولن يسمح بالتحرك مع أعضاء اللجنة لمن لم يستكمل جميع المستندات، وغير مسموح بتحرك أى فرد غير المدرجة أسماؤهم في الكشف، مع ضرورة التواجد بمقر مجلس المدينة قبل الساعة 5 فجرا يوم الاثنين الموافق 16/10/2023، وذلك للتحرك الجماعي بواسطة وسيلة نقل خاصة بمركز بالحسنة.

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