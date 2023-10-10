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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الافتاء في شمال سيناء.. الجمعة

بدء الدراسة في المراكز
بدء الدراسة في المراكز الثقافية بسيناء

 

تستقبل  المساجد الكبرى بمدن محافظة شمال سيناء ،  قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ، يوم الخميس والجمعة : (27- 28  ربيع الأول 1445هـ)، الموافق (12 - 13/10/2023م)، 

يأتي ذلك في  إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية.

 

حيث تضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل إغاثة المكروبين ".

 

مراكز الثقافة:

 

وقد   انطلقت  فعاليات الدراسة للفرقتين الأولى والثانية ، بمراكز الثقافة الإسلامية ( العريش- بئر العبد - الحسنة) بشمال سيناء، للعام الدراسي 2023م - 2024م، وسط إقبال كبير من الدارسين والدراسات في أول يوم للدراسة. 
 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية،  وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

يذكر  أنّ الدراسة بمراكز بمراكز الثقافة الإسلامية ( العريش- بئر العبد - الحسنة) بشمال سيناء يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

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