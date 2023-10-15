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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: تجهيز 3 مستسفيات طبية لعلاج الجرحى الفلسطينيين

تفقد المساعدات الإنسانية
تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعب فلسطين

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم  تحديد 3مستسفيات طبية لعلاج المصابين والجرحي الفلسطينيين حال السماح بوصولهم إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. 
 

محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطني بالعريش

محافظ شمال سيناء: تجهيز 3 مستسفيات طبية لعلاج الجرحى الفلسطينيين


وقال ، أحدها في مستشفى الشيخ زويد للحالات البسيطة،.ومستشفى العريش العام للحالات أكثر من البسيطة، ومستشفى بئر العبدالتخصصى للحالات الخطيرة.، مع نقل الحالات الأشد خطورة، والتى تحتاج إلى تدخلات تخصصية إلى المستشفيات  المعاهد المتخصصة بالقاهرة . 

 

26سيارة إسعاف:


كما استعد مرفق إسعاف شمال سيناء لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، حيث تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين، وتمركزت 10 سيارات بالعريش، و15 سيارة أخرى في الشيخ زويد، بجانب سيارة في معبر رفح البرى استعدادًا لذلك.

وأكد اللواء شوشة،  أن هناك زيارة لوزير الصحة غدا الاثنين الي محافظة شمال سيناء،  للوقوف علي جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين حال السماح بوصولهم إلى الأراضي المصرية. 

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مبادرة لزراعة الزيتون في شمال سيناء احتفالا باليوم العربي للبيئة

سيناء مستشفيات علاج الجرحى الفلسطينيين

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