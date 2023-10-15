محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات التحالف الوطني بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال وصولها إلى مدينة العريش.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع المشاركين في القافلة، وللشباب المتطوعين لتفريغ المساعدات وتخزينها في مدينة العريش، مؤكدًا أن المساعدات التي تصل إلى المحافظة يتم تخزينها في مخازن في مدينة العريش.

145 شاحنة

وقال المحافظ إن القافلة تتكون من 145 شاحنة كبيرة محملة بألف طن من المواد الغذائية و300 ألف علبة دواء وأجهزة ضغط وسكر كراسي متحركة وأنابيب أكسجين وكل ما يلزم الطوارئ و140 ألف بطانية و50 ألف قطعة ملابس و80 خيمة.

وأضاف أنه يجري التنسيق لإدخال المساعدات التي وصلت إلى مدينة العريش إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي تمارس ضغوطا في كل الاتجاهات لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، من خلال الأنساق الطبية المحددة.

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