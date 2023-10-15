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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة لزراعة الزيتون في شمال سيناء احتفالا باليوم العربي للبيئة

احتفال أصحاب البصيرة
احتفال أصحاب البصيرة باليوم العربي للبيئة

نظمت جمعية الإنسان للتنمية (فريق أصحاب البصيرة) في شمال سيناء، مبادرة زيتون الخير احتفالًا باليوم العربي للبيئة، للبحث عن حل لمشاكل البيئة وإدارة المخاطر التي تهددها، وكيفية المحافظة عليها وحماية أنظمة البيئة المختلفة، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وعلي غيط وكيل وزارة التضامن.


زيتون الخير:

 

تهدف مبادرة زيتون الخير، إلى رفع الوعي البيئي للمواطنين والتحول للمجتمع البيئي المنتج، من خلال زراعة الشجرة المباركة وهي شجرة الزيتون. 
 

وتضمنت المبادرة، ندوة للوعي البيئي للمكفوفين وضعاف البصر والمتطوعين عن فضل شجرة الزيتون وأهميتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وكذلك تم زراعة عدد من شجرات الزيتون كهدية من رجل الأعمال  محمد درغام إلى صغار المزارعين في القرى الأكثر احتياجا .
 

وأكدت نجاح سليمان، أحد المكفوفات ومن قيادات الفريق بأن العائد من زراعة شجرة الزيتون كبير لتنمية سيناء،  وله دور اجتماعي في استقطاب العائلة السيناوية  لزراعة الشجرة المباركة.. حيث شارك الأطفال والكبار والنساء والرجال في زراعة هذه الشجرة التي تعود بالنفع على الجميع. 
وطالب  فريق أصحاب البصيرة كافة أصحاب الأراضي على زراعة شجر الزيتون لفائدتها في المجال البيئي والاقتصادي.. حيث يمكن استخراج الزيوت عالية الجودة وأوراق الزيتون الذي تستخدم في الأدوية الطبية ومخلل الزيتون بأنواعه المختلفة.


وفي نهاية الزيارة والزراعة لقرية العبيدات بمدينة الشيخ زويد تم التقاط بعض الصور التذكارية للأرض المباركة وهي تنطلق نحو التنمية.

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سيناء البيئة الزيتون العربي زراعة

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