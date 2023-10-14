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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور قرى المثلث الأخضر بمناسبة أعياد نصر اكتوبر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي بأهالي قرى المثلث الأخضر

أستقبل  أهالي قرى المثلث الأخضر، مركز بئر العبد ،  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، واللواء محمد بهجت رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، ومحمد علي عيد سكرتير مجلس المدينة ، في أول زيارة لقرى المثلث الأخضر بعد تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية .، لافتتاح عدد من المشروعات والاستماع إلى مطالب الأهالي   وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. 

 

دار مناسبات:

حيث تم افتتاح دار مناسبات ، والتي أقيمت على مساحه 1600م.، والتي تخدم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية للعائلات والأسر المقيمة بقرى المثلث الأخضر،  وفق تقاليد وعادات المنطفة ، كما تم افتتاح   الوحدة الصحية بالقرية  لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بقرى المثلث الأخضر ،  والتجمعات التابعة لها.
 

كما  ناقش اللواء شوشة،  مع أهالي قرى المثلث الأخضر ،  امكانيه حل بعض مشاكل قرى المثلث الأخضر والتي جاءت في مقدمتها فتح مكتب البريد،   وحل مشكله المياه للمناطق المحرومه،  وإنشاء قصر ثقافه قاطيه الجديد. بناء على طلب كبار العائلات والمشايخ بالمنطقة. 

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استمرارا لاحتفالات نصر أكتوبر.. محافظ شمال سيناء يستقبل المشاركات بملتقى "أهل مصر"

 

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