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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسلمها الهلال الأحمر في سيناء.. اعرف حجم المساعدات المقدمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وصول مساعدات إنسانية
وصول مساعدات إنسانية عن طريق مطار العريش

أعلنت جمعية  الهلال الأحمر المصرى فرع محافظة شمال سيناء ، عن حجم المساعدات التي وصلت لدعم الأشقاء الفلسطينيين عن طريق مطار العريش الجوي؛ استعدادا لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، حال تجهيز الممرات الإنسانية، لإدخال هذه المساعدات لإنقاذ الجرحى والمصابين الذين يتقلون العلاج بالمستشفيات. 

وأوضح بيان للهلال الأحمر المصري، أنه تم استقبال 822 كرتونة أدوية عبارة عن  (12 طنا) من الهيئة الخيرية الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق مطار العريش، حيث شارك 35 من متطوعي الهلال الأحمر المصري في تخزينها.

وأضاف البيان: كما وصل إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري، الشحنة، بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها في مخازن الهلال الأحمر بالعريش.

كما تم استلام 1000 لحاف فايبر من بنك الكساء المصري، علاوة على تقديم الدعم النفسي للعالقين من الأشقاء الفلسطينيين في شمال سيناء، وتوفير الأدوية للحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينين فى شمال سيناء.‎

2 طن مساعدات 

ومن حهته، قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، حيث سبق فى اليوم الثالث للعدوان على غزة إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر الهلال الأحمر المصري.

وأضاف، أنه تم عمل فحص معرفة فصائل الدم لعدد 50 متطوعا بفرع الهلال الأحمر؛ استعدادا لعمل حملة تبرع بالدم، حال وصول مصابين من الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع معمل للتحاليل.

وأوضح أن شباب الهلال الأحمر المصري، يواصلون مهامهم على مدار الساعة، متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها، كما يتواجد الشباب المتطوع في  معبر رفح البري حال السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعب فلسطين في القطاع.

فيما أثنى  اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على جهود شباب الهلال الأحمر المصري في سيناء المستمرة في أثناء الحالات الطارئة.

سيناء المساعدات الهلال الفلسطينيين الإنسانية

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