للأسبوع السابع.. سيناء تستقبل القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء

استقبلت مديرية أوقاف شمال سيناء سابع القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإدارات أوقاف والشيخ زويد ورفح ، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية .

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية،

حيث تم عقد مقرأة قرآنية لأعضاء القافلة ٩بمسجد النصر بالعريش.



ندوات :

وتشمل فعاليات القافلة الدعوية ندوات، ولقاءات موسعة مع الشباب، وعقد مجالس إفتاء، وأداء أعضاء القافلة خطبة الجمعة ١٣/ ١٠/ 2023م حول موضوع: "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، بمساجد إدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد.

حيث تضم هذه القافلة بمشاركة (خمسة عشر عالمًا): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية، وذلك على النحو التالي:



د/ محمد أحمد حامد عبد الصمد مدير عام المكتبة المركزية للمخطوطات بالسيدة زينب الوفاق القديم - قرية الوفاق - الماسورة.



الشيخ/ شريف السعيد إسماعيل ابراهيم واعظ بالأزهر الشريف الأمل - حي البرث - ك ٣١- الماسورة.



- الشيخ/ حازم محمد محمود عبد الرازق أمين فتوى بدار الإفتاء فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) - حي الهواشلة - الجورة.



- الشيخ/ محمد سعيد يوسف محمد واعظ بالأزهر الشريف قباء - قرية الجورة - الجورة.



- الشيخ/ أيمن أبو النصر أبو النصر أحمد إمام وخطيب أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) - قرية الجورة- الجورة.



- الشيخ/ محمود خلیل محمد خلیل إمام وخطيب عباد الرحمن - قرية أبو العراج - الجورة.



_ الشيخ/ محمود خالد محمود أحمد طحان باحث شرعي بدار الإفتاء السطاحي - قرية أبو العراج - الجورة.



- الشيخ/ محمد السيد عبد الستار الصعيدي واعظ بالأزهر الشريف الرفاعي - حي أبو رفاعي - الشيخ زويد.

- الشيخ/ صبري متولي صبري متولي نوار إمام وخطيب أبو بكر - حي البخايتة - الشيخ زويد.



- الشيخ/ محمد عصمت نبوت عثمان واعظ بالأزهر الشريف البراوي - حي البراوي - الشيخ زويد.

- الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب العكور - حي العكور - الشيخ زويد.



- الشيخ/ أحمد رمزي جبر الصباغ واعظ بالأزهر الشريف التوبة - حي العكور - الشيخ زويد.



- الشيخ/ إسلام محمود عبد القوي علي إمام وخطيب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - حي العكور - الشيخ زويد.



- الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب إمام وخطيب الرحمة - حي الترابين - الشيخ زويد.

- الشيخ/ محمد مجدي محمد عطية إمام وخطيب الزهراء - حي الهشة - الشيخ زويد.