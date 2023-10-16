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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل لـ إيران.. أمريكا تستعد لاتخاذ إجراء عسكري دفاعا عن إسرائيل

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

حذر السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، إيران من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، موضحا أنه سيقدم قرارا في مجلس الشيوخ للسماح لـ أمريكا باتخاذ إجراء عسكري.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال جراهام: “أود أن أشيد بالرئيس بايدن على بيانه القوي ودعمه لإسرائيل.. لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع الإسرائيليين.. هدفهم هو استهداف حماس في الجنوب ومحاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الأبرياء لمنع التصعيد شمالًا من جانب حزب الله”.

وأضاف: “هذه رسالتي: إذا شن حزب الله، الوكيل لإيران، هجوما واسع النطاق على إسرائيل، فسأعتبر ذلك تهديدا وجوديا لـ إسرائيل”.

إجراء عسكري

وقال جراهام إنه سيقدم قرارا في مجلس الشيوخ للسماح للولايات المتحدة باتخاذ إجراء عسكري بالتعاون مع إسرائيل بشأن إيران”.

وأضاف في رسالة تحذير صريحة لـ طهران: “إيران.. إذا صعّدت هذه الحرب، فنحن قادمون إليك”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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وشنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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