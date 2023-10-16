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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرب 5 مواقع للاحتلال .. حزب الله يقصف إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف 5 مواقع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي علي الحدود.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في لبنان.

وقالت الصحيفة العبرية، “هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية بعد إطلاق نيران أسلحة خفيفة على القوات الإسرائيلية. ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

بالمدفعية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف في لبنان

تنبيه عاجل لسكان المستوطنات الإسرائيلية على حدود لبنان بالدخول إلى الملاجئ

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي حزب الله

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