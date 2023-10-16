تنبيه عاجل لسكان المستوطنات الإسرائيلية على حدود لبنان بالدخول إلى الملاجئ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال أصدر تنبيها للمستوطنين في المناطق الواقعة على الحدود اللبنانية بالدخول إلى الملاجئ.

ومنذ قليل، أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء 28 مستوطنة في شمال إسرائيل على بعد كيلومترين من حدود البلاد مع لبنان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: “تمت الموافقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت.. وسيتم تنفيذ الخطة من قبل رؤساء البلديات المحلية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) التابعة لوزارة الدفاع”.

المجتمعات الـ 28 المشمولة في الخطة هي: ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوفيف، معيان باروخ، برعم، المنارة، يفتاح، ملكيا، مسغاف عام، يرعون، دفنا، عرب آل. - عرامشة، شلومي، نتوع، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بيتزيت، أدميت، روش هنكرام، حنيتا وكفر جلعادي.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.