إسرائيل تمنع زيلينسكي من زيارتها .. تفاصيل

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أراد زيارة إسرائيل برفقة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لكنهم أخبروه أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لمثل هذه الزيارة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه "في إسرائيل قالوا إن هذا ليس الوقت المناسب لزيارة زيلينسكي. وعلى أي حال، هذا لا يعني أنه لن يأتي إلى إسرائيل في وقت لاحق".

ولفتت إلي أن الرئيس الأوكراني سيتمكن من زيارة إسرائيل خلال جولة مستقبلية في أوروبا.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.