تغيير موقف أم مناورة تكتيكية.. بايدن لـ إسرائيل: احتلال غزة خطأ كبير

في مقابلة أجراها مع برنامج “60 دقيقة” الذي يبث على شبكة CBS الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أي خطوة من إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالقوات البرية ستكون “خطأ كبيرا”، في ظل توقعات بأن تشن إسرائيلهجوما بريا علي القطاع.

وأضاف بايدن، أنه يعتقد أن حركة حماس المسلحة يجب أن تُقضى عليها، لكن يجب أن يكون هناك مسار لإقامة دولة فلسطينية.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن شنت إسرائيل حملة قصف على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق من حماس أودىبحياة أكثر من 1300 إسرائيلي -معظمهم من المدنيين- وأخذ أكثر من ١٠٠ أسير.

وأسفرت الهجمات الانتقامية من إسرائيل في الأيام التالية عن تدمير أحياء بأكملها وقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا فيغزة، وهم في غالبيتهم فلسطينيون مدنيون.

وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم أي احتلال لغزة، أجاب بايدن: “أعتقد أنه سيكون خطأ كبيرا”.

التداعيات المحتملة لموقف بايدن

وقد يؤدي موقف بايدن إلى وضع ضغط دولي على إسرائيل لوقف هجومها على غزة، وإلى تشجيع حماس على الموافقةعلى وقف لإطلاق النار مقابل تخفيف الحصار على القطاع. حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان".

وقد يؤدي موقف بايدن إلى تحسين صورته في العالم العربي والإسلامي، وإلى تعزيز دوره في دفع عمليةالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتغيير موازين القوى في المنطقة، وإلى تشكيل تحالفات جديدة أو تجديد التحالفاتالقائمة بين الدول المؤثرة.