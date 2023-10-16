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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدي المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الإثنين، إن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لديها 199 أسيرا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال هاجاري، إن “الجيش الإسرائيلي أبلغ بالفعل عائلات 199 رهينة بأن أقاربهم أسري لدي  حماس في قطاع غزة”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه معلومات حول مكان وجود الأسرى، لكن الجيش لن ينفذ هجوما من شأنه أن يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أبلغ عائلات 155 شخصا بأنهم أسرى لدى  حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أبلغنا عائلات 155 أسيرا باحتجاز حركة حماس لهم”.

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” ذكرت في وقت سابق أن حماس قد تطلق سراح المدنيين المحتجزين كاسري بشرط أن تتوقف إسرائيل عن قصف غزة.

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وبحسب “فايننشال تايمز”، تسعى الولايات المتحدة وقطر إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن إطلاق سراح السجناء.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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