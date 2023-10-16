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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل لم توافق على تقديم أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لم توافق في أي مرحلة على تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف المكتب بحسب موقع "والا" العبري: "نحن في حالة حرب وسنستمر بكل قوتنا حتى النصر".

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على غزة بهدف تدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي تواصل إطلاق صواريخها على إسرائيل.

وبدأت إسرائيل عدوانها العسكري وقصفها على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ردا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية  على مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود.

وقال نتنياهو، إن هدفه هو "القضاء على حماس"، وأنه "لن يتوانى عن استخدام كل الوسائل المتاحة" لحماية شعبه.

وأشار نتنياهو، إلى أن إسرائيل تستهدف "البنية التحتية العسكرية" لحماس، مثل مخابئ الصواريخ والأنفاق والمستودعات، وأنها تحاول "تجنب قدر الإمكان" سقوط ضحايا مدنيين.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إسرائيل المساعدات الانسانية قطاع غزة حركة المقاومة الفلسطينية حماس

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