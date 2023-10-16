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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض دعم إسرائيل.. بيان من بريطانيا بشأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وBBC

بريطانيا
بريطانيا

علقت رئاسة وزراء بريطانيا، اليوم الإثنين، علي رفض هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصف حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بأنها "إرهابية”.

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي”، استخدمت كلمة "إرهابيين" فيما يتعلق بالهجمات الأخرى بما في ذلك 11 سبتمبر ومذبحة باتاكلان في باريس.

وردا على سؤال عما إذا كان يجب على اتحاد كرة القدم الإنجليزي إظهار العلم الإسرائيلي في ملعب ويمبلي، قال: "نعتقد أن هناك أكثر من ذلك بكثير يمكنهم القيام به".

وأضاف: "نعتقد أنه من المهم لكل جزء من المجتمع إظهار الدعم للمجتمع اليهودي".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

هيئة الإذاعة البريطانية بريطانيا حماس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

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