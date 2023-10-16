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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من إسرائيل بإخلاء 28 مستوطنة على حدود لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإخلاء 28 مستوطنة في شمال إسرائيل على بعد كيلومترين من حدود البلاد مع لبنان.

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: “تمت الموافقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت.. وسيتم تنفيذ الخطة من قبل رؤساء البلديات المحلية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) التابعة لوزارة الدفاع”.

 

المجتمعات الـ 28 المشمولة في الخطة هي: ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوفيف، معيان باروخ، برعم، المنارة، يفتاح، ملكيا، مسغاف عام، يرعون، دفنا، عرب آل. - عرامشة، شلومي، نتوع، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بيتزيت، أدميت، روش هنكرام، حنيتا وكفر جلعادي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن عملية إجلاء سكان مستوطنة سديروت، وهي مستوطنة يبلغ عدد سكانها حوالي 30,000 نسمة وتقع على حدود قطاع غزة على وشك الانتهاء.

 

وأشارت إلى أنه تم أيضًا إجلاء سكان التجمعات السكانية التي تبعد أقل من 4 كيلومترات عن حدود غزة، وما زالت عمليات الإجلاء مستمرة في التجمعات الواقعة على بعد 4-7 كيلومترات من حدود غزة.

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وحتى الآن، بحسب تقارير القناة 12 الإخبارية، هناك 60 ألف لاجئ داخلي إسرائيلي.

 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

 

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

لبنان إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

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