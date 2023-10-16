بالمدفعية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف في لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في لبنان.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية بعد إطلاق نيران أسلحة خفيفة على القوات الإسرائيلية. ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.