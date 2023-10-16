السجن المشدد 5 سنوات لـ شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقين ، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 1062 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط الى ورود معلومات للنقيب أحمد معتز سليم مفتش مباحث منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام " علاء . خ . م " و شقيقه " سيد " بالاتجار في المواد المخدرة .



وبتقنين الإجراءات القانونية فور ورود معلومات للنقيب أحمد معتز بحيازة المتهمان كمية من المواد المخدرة قاد قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنزلهما وفور دخول القوة شاهدوا المتهمان جالسان على الأرض وأبصروا المتهم الثاني ممسكا بيده كيس بلاستيك شفاف وبتفتيشه عثر بداله على قطعتين حشيش مخدر ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بداخله 5 قطع حشيش وتذكرتين من الأفيون وسلاح ابيض سكين ملوث ببقايا الحشيش وتم التحفظ عليهما .

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .