كلب مسعور يعقر 4 أطفال في أسيوط

أصيب 4 أطفال بعقر كلب مسعور بقرية تاسا في مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد إصابة 4 أطفال بعقر كلب مسعور ناحية كوبري جلال الصاوي بقرية تاسا.



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " هاجر. ع. ص" 6 أعوام، و " عمر. أ. ث" 6 أعوام، و " باسمه. أ. ش" 6 أعوام، و " حمزة. ح. أ" 5 أعوام، وتمكن الاهالي من قتل الكلب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.