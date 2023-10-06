كلب مسعور يعقر 8 أطفال بأسيوط

عقر كلب مسعور 8 أطفال بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول كل من " أسامة. أ. س " 10 أعوام، و"هاشم . ص. ر " ٤ أعوام، و " حمزة. ع. ف " ٥ أعوام، و" حسن. م. ع" ٩ أعوام، مقيمين قرية دير الجنادلة و أحمد. ا. أ " ٦ أعوام مقيم دكران، و" شاهين. م. ع " ١٢ عاما و" محمد. أ. م " عامين ونصف، و" عبد التواب. أ. ع " ٥ أعوام وجميعهم من دكران إلى مستشفى الغنايم المركزي وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.