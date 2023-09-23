اندلاع حريق في 8 حظائر ماشية بأسيوط .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في 8 أحواش لتربية المواشي بقرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح في أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في 8 حظائر ماشية بقرية عرب الكلابات الشرقية.

انتقل إلى موقع الحادث المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق في 8 حظائر ملك "أبوالحجاج.ن"، و"جوهر.ن"، و"عيدة.ص"، و"سعيد.ص"، و"عطيه.ص"، و"حسان.ر"، و"طلبة.هـ"، و"محمد.ش" أسفر عن نفوق بعض الماشية دون وقوع خسائر بشرية.



وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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