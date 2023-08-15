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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أسيوط.. إخلاء سبيل 3 متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح| اعرف التفاصيل

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الثلاثاء إعادة دعوى محاكمة 3 موظفين بمديرية أمن أسيوط متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ، للمرافعة بجلسة اليوم وتأجيل الجلسة لليوم الثاني من دور شهر ديسمبر القادم لتصالح المتهمين مع الجهة المجني عليها وفق ما نظمه القانون مع إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم. 

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال . وكانت المحكمة قررت في جلستها يوم 13 يوليو الماضي حجز، القضية لجلسة اليوم للحكم .

 

وكان المستشار فليمون رفعت شاكر المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة أحال كلا من " أحمد . ع . س " و " فرج . س . م " و " سلامه . س . أ " و " محمود . م . م " موظفين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم " اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري ابوتيج .

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بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم " باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس 5 مسدسات فردية  الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إلية بسبب وظيفته بان استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها 
واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمان الثالث والرابع بان اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بان قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الاصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة .

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