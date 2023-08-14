أنهى حياة صبي بشاكوش .. جنايات أسيوط تعاقب نجارا بالإعدام شنقا

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء نجار مسلح ، بالإعدام شنقا ، لقتله طفل بـ " شاكوش " وإلقاء جثته بأحد المصارف المائية ناحية قرية درنكة بمركز أسيوط لسرقة التوك توك الخاص المجني عليه .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور و علاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين و محمد علاء .



ترجع وقائع القضية رقم 11024 لسنة 2022 جنايات أول أسيوط إلى انه أثناء مرور دورية أمنية بالطريق الدائري بمدينة أسيوط أبصروا مجموعة من الأشخاص ممسكين بشخص وكذلك دراجة نارية توك توك وبالتوجه ناحيتهم قال احد الأشخاص أن هذا التوك توك ملك احد أصدقائهم ويدعى " فرج . ص . ح " 17 عاما " المجني عليه " ، وانه كان يقود التوك توك ناحية قرية درنكة .



وتمكنت القوة الأمنية من ضبط قائد التوك توك وتبين من الفحص انه يدعى " حسين . م . ع " 23 عاما ، نجار مسلح " المتهم " وبمناظرة التوك توك عثر على أثار دماء بأنحاء متفرقة داخل التوك توك وشاكوش ذا مقبض خشبي عليه أثار دماء .



وظهرت علامات الارتباك الشديد على المتهم بعد سؤاله عن كيفية تحصله على التوك توك ولم يبد سببا مقنعا وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة وبمناقشته اقر بأنه قام باستيقاف سائق التوك توك وطلب منه توصيله إلى قرية درنكة وقام باستدراجه إلى احد الطرق الفرعية الغير مأهول بالسكان وقام بالتعدي عليه بـ" الشاكوش " حتى أن أنهى حياته وقام بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في احد المصارف المائية بالقرب من قضبان السكة الحديد واستولى على التوك توك وقام بالإرشاد كان مكان جثة المجني عليه.