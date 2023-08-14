عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياة صبي بشاكوش .. جنايات أسيوط تعاقب نجارا بالإعدام شنقا

الدائرة الرابعة بمحكمة
الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء نجار مسلح ، بالإعدام شنقا ، لقتله طفل بـ " شاكوش " وإلقاء جثته بأحد المصارف المائية ناحية قرية درنكة بمركز أسيوط لسرقة التوك توك الخاص المجني عليه .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور و علاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين و محمد علاء .


ترجع وقائع القضية رقم 11024 لسنة 2022 جنايات أول أسيوط إلى انه أثناء مرور دورية أمنية بالطريق الدائري بمدينة أسيوط أبصروا مجموعة من الأشخاص ممسكين بشخص وكذلك دراجة نارية توك توك وبالتوجه ناحيتهم قال احد الأشخاص أن هذا التوك توك ملك احد أصدقائهم ويدعى " فرج . ص . ح " 17 عاما " المجني عليه " ، وانه كان يقود التوك توك ناحية قرية درنكة .


وتمكنت القوة الأمنية من ضبط قائد التوك توك وتبين من الفحص انه يدعى " حسين . م . ع " 23 عاما ، نجار مسلح " المتهم " وبمناظرة التوك توك عثر على أثار دماء بأنحاء متفرقة داخل التوك توك وشاكوش ذا مقبض خشبي عليه أثار دماء .

جنايات أسيوط تعاقب معلم بالسجن 7 سنوات لضربه تلميذة حتى أنهى حياتها

خلاف على الصيد.. السجن المشدد 15عاما لـ صياد أنهى حياة شقيقه بأسيوط


وظهرت علامات الارتباك الشديد على المتهم بعد سؤاله عن كيفية تحصله على التوك توك ولم يبد سببا مقنعا وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة وبمناقشته اقر بأنه قام باستيقاف سائق التوك توك وطلب منه توصيله إلى قرية درنكة وقام باستدراجه إلى احد الطرق الفرعية الغير مأهول بالسكان وقام بالتعدي عليه بـ" الشاكوش " حتى أن أنهى حياته وقام بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في احد المصارف المائية بالقرب من قضبان السكة الحديد واستولى على التوك توك وقام بالإرشاد كان مكان جثة المجني عليه.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جنايات أسيوط نجار مسلح الإعدام لنجار مسلح الإعدام شنقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

رسميا التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

بسبب ركنة تروسيكل.. السجن 15 عاما لعاطل أنهى حياة صاحب مطعم بأسيوط

ألقت بالمولود من الحمام.. منة خدعها ابن الجيران بالحب وتعدى عليها ورفض الزواج منها

ترشيحاتنا

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

للمصريين في الخارج.. شروط وقيمة وثيقة معاش بكرة بالدولار.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ