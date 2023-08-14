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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على الصيد.. السجن المشدد 15عاما لـ صياد أنهى حياة شقيقه بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، صياد ، بالسجن المشدد 15 عاما لقتله شقيقه بسبب خلافهما على أولوية صيد الأسماك بنهر النيل بمنطقة الشخوة بأسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة والمستشار روميل شحاتة امين الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 5976 جنايات ثان أسيوط إلى نشوب مشاجرة بين المتهم " أحمد . ص . ح " 28 عاما ، صياد ، وشقيقه المجني عليه " حسانين . ص . ح " ، صياد ، بسبب أولوية الصيد بنهر النيل بمنطقة الشخوة بمدينة أسيوط على إثرها قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب شقيقه مما أسفر عن وفاته .

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه " حسانين " كان متواجد مع شقيقه " مصطفى " في العشه الخاص بهما على ضفاف نهر النيل ناحية محطة كهرباء أسيوط البخارية بمنطقة الشخوة دائرة قسم ثان أسيوط وجاء إليهما شقيقهما " أحمد " المتهم ووقعت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية بسبب اختلافهما على صيد الأسماك بعد أن رفض المجني عليه قيام شقيقه المتهم بفرد شباك الصيد وتطورت المشاجرة إلى قيام المجني عليه بإحضار سلاح ناري " بندقية آلية " كانت بمركب الصيد الخاصة به محاولا تهديد شقيقه المتهم وأثناء شدهما السلاح خرج من البندقية عدة طلقات نارية استقرت في صدر المجني عليه مما أدى إلى وفاته.

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