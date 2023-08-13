مصطفى عضلات.. مدرس ينهى حياة تلميذة والجنايات تعاقبه بالسجن 7 سنوات| تفاصيل

تغافل معلم اللغة العربية والتربية الدينية دوره التربوي وجعل القسوة والضرب منهجا مع تلاميذه في المرحلة الابتدائية بمدرسة عبدالله النديم بمدينة أسيوط حتى أطلقوا عليه اسم " مصطفى عضلات " لقوة جثمانه وتعديه الدائم على تلاميذه بالضرب حتى كرهوا الذهاب إلى المدرسة.

ولم يكن معلم اللغة العربية يدري أن النهاية اقتربت لكن للأسف كانت النهاية بوقوع ضحية وهي الطفلة ريناد سيد صلاح التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بعد أن قام بضربها بسبب حديثها داخل الفصل فلم تتحمل الطفلة لنحافة جسدها وقوة جسمان معلمها ذو العضلات الفتاكة، وسقطت على الأرض حتى فارقت الحياة وكتبت السطور الأخيرة في الخوف الذي سيطر على التلاميذ بعد الحكم على " مصطفى عضلات " بالسجن 7 سنوات .. القصة الكاملة في هذا التقرير .

تعود الواقعة إلى يوم 5 ديسمبر الماضي عندما عادت التلميذة ريناد سيد صلاح من مدرستها الى منزل والديها المجاور لمدرسة عبدالله النديم الابتدائية وهي تبكي ودموعها لا تتوقف بعد أن قام " م . ع . م " الشهير بمصطفى عضلات "معلم اللغة العربية والتربية الدينية بضربها على ظهر يدها بسبب عدم إجابتها على أسئلته خلال حصة اللغة العربية وعندما شاهدت والدتها ظهر يدها وعليها أثار الضرب قامت والدتها بتصوير ظهر يد ابنتها الصغيرة " ريناد " وأرسلت الصور على جروب الواتس اب الخاص بالمدرسة لتنتقد ما قام به المعلم من ضرب مبرح لابنتها خاصة وان جسد ريناد ضعيف لا يتحمل الضرب مقارنة بجسد معلمها الذي يلقب بـ" عضلات " لما يمتلكه من قوة بدنية .

في اليوم التالي استيقظت "ريناد " وذهبت إلى والديها وطلبت منهما عدم الذهاب إلى المدرسة خوفا من المعلم وبعد محاولات اقناع من والديها رضخت لهما وحملت حقيبتها على ظهرها وخرجت وبعد دقائق عادت مرة أخرى وطلبت من والديها أن يكتبوا لها رقم تليفون في ورقة حتى تتصل بهما إذا قام معلمها بضربها مرة أخرى وقامت والدتها بكتابة رقم تليفون والدها لها في ورقة وقال لها والدها انه سوف يذهب إليها بالمدرسة بعد ساعتين لمعاتبة معلمها وحثه على عدم ضربها مرة أخرى .

اقتنعت ريناد بكلام والديها بعد أن وعدها بالذهاب إلى المدرسة ومعاتبة معلمها وذهبت مع زميلاتها إلى المدرسة رغم الخوف الذي كان يسكن قلبها من معلم اللغة العربية ووقفت مع زميلاتها في طابور الصباح وبعد لحظات قالت لهن: "أنا حاسة إني هموت النهاردة " وانصرف الطابور وصعدت ريناد إلى فصلها مع زميلاتها وما أن دخل " مصطفى عضلات " معلم اللغة العربية إلى الفصل وسكت الجميع وخرج من الفصل للحظات وتحدث التلاميذ مع بعضهم وعندما عاد قام بإيقاف ريناد لمعاقبتها على تحدثها فانهال عليها بالضرب بـ " عصا " كانت معه على يدها وكتفها الايسر ولحظات وسقطت ريناد على الأرض داخل الفصل وسط ذهول التلاميذ وطلب منهم المعلم إفاقتها ولكن لم تفق وشهد الفصل حالة من الذعر والخوف.

وشعر "عضلات" بالارتباك وحملها على كتفه وخرج بها مسرعا من الفصل إلى مكتب الزائرة الصحية التي أخبرته بضرورة نقلها إلى المستشفى سريعا وقام المتهم و الزائرة الصحية بحملها والتوجه بها إلى مستشفى أسيوط العام لكن كانت فارقت الحياة.

والقت قوات الامن القبض على "مصطفى عضلات " لاتهامه بالتسبب في وفاة التلميذة ريناد سيد صلاح داخل فصل مدرسة عبدالله النديم الابتدائية وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث استمعت لشهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها والإدارية بالمدرسة التي حملت المجني عليها إلى المستشفى و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.



وكشف تقرير الطب الشرعي ان وفاة التلميذة ريناد بسبب انفعال نفساني شديد أدى إلى حدوث فرط في ديناميكية الدورة الدموية وارتجاف بطيني مما أدى إلى صدمة دورية غير مرتجعة انتهت بوفاتها .

وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بضرب المجني عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وانه اخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما " معلم لغة عربية " وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما التي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في ديناميكية الدورة الدموية التي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وقبل النطق بالحكم على المتهم " مصطفى . ع " الشهير بمصطفى عضلات قال المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط " إن مهنة التعليم مهنة ربانية وقال الله تعالى " علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم " وان المعلمين هم ورثة الأنبياء بهم يرفع الجهل ويهتدي الناس إلى النور والعلم والمعرفة والمعلم ليس مجرد ناقل للعلم ولكنه مربي أجيال ومهنته هي صناعة الإنسان والمعلم في مرحلة التعليم الابتدائي هو مربي أولا ومعلم للمادة العلمية ثانيا ولذلك سميت وزارة التربية أولا ثم التعليم ، التربية لا تتمكن ولا تفرض بالغلظة ولا بالقسوة لان الأطفال في المرحلة الابتدائية لا يزالوا براعم لم تتفتح في بستان الحياة لم يتجاوزا الثانية عشر من العمر فالهيئة التربوية تفرض بالخلق وشعور التلاميذ بالأمان والاطمئنان إلى معلمهم وزرع الشعور بداخلهم بأنه هو من سيدفعهم للأمام بعلمه ليصبحوا أجيالا صالحة .

وقال رئيس المحكمة للمتهم : " أنت خرجت عن كل التعاليم تلك رغم انك معلم لغة عربية وتربية دينية متخذا القسوة والاعتداء والضرب على التلاميذ وهم مازالوا في عمر الزهور شرعة ومنهاجا في اثناء تعاملك معهم حتى كرهت إليهم العلم والذهاب إلى مدرستهم وكانت المجني عليها الطفلة ريناد سيد صلاح إحدى تلاميذك بل إحدى ضحاياك ولذلك وقد وقر في يقين المحكمة أن المتهم في يوم 6 ديسمبر الماضي ضرب المجني عليها الطفلة ريناد سيد صلاح بعد أن أخل بدورة التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموميا معلما لغة عربية وكانت ضحيته الطفلة ريناد سيد صلاح التي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف وبتاريخ الواقعة تضرع بحديثها بفصلها الدراسي فكان عقابا لها ثلاث ضربات وقرن بكتفها الأيسر وضربها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها بانفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والذي اقترن مع حالتها المرضية والتي أودت بحياتها .

وأسدلت المحكمة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء ، أوراق القضية بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات .