جنايات أسيوط تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في الممنوعات

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل " بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش والشابو المخدر بقرية أولاد سراج بمركز الفتح في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 4870 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام " أشرف . ج . ط " 30 عاما ، مقيم قرية أولاد سراج بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد جبر والنقيب محمد الجاحر قوة من الشرطة السريين مستهدفين مسكن المتهم وفور وصول القوة شاهدوا المتهم جالسا أمام مسكنه وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 تذكرة لمخدر الشابو و 8 لفافات لمخدر الهيروين و كذلك قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ مالي 450 جنيها .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار