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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقت بالمولود من الحمام..منة خدعها ابن الجيران بالحب وتعدى عليها ورفض الزواج منها

سائق توك توك يتعدى
سائق توك توك يتعدى على زميلة شقيقته

استغل ابن الجيران علاقة شقيقته بزميلتها في المرحلة الإعدادية وتردد زميلتها "منه" على منزلهم لزيارة شقيقته "ندى" في أسيوط ، ونشبت بينهما علاقة ظاهرا حبا وباطنها غدرا واوهما بالحب ورغبته في الارتباط بها حتى أن تطورت العلاقة إلى الوقوع في الخطيئة بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج لأكثر من مره حتى أن حملت وقامت بإبلاغه حتى يتقدم إلى أسرتها ويتزوجها وعدم افتضاح أمرهما.

ولكن فوجئت بتبره منها ورفضه الزواج منها فأغلقت غرفتها عليها طوال فترة الحمل حتى أن شعرت بألم الولادة وذهبت إلى حمام منزلها ووضعت مولودتها وألقت بها من نافذة الحمام بمنور المنزل للتخلص منها دون أن يشعر احد ولكن صرخات المولودة كشفت الجريمة.

التفاصيل في هذا التقرير.

جريمة مأساوية بكل تفاصيلها بدأت عندما ارتبطت "منه . س . ع" الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بأسيوط بعلاقة صداقة بزميلتها في المدرسة وجارتها "ندى . ع . م" وكانت "منه" دائمة التردد على منزل زميلتها المجاور لمنزلها حتى أن تعرفت على شقيق ندى ويدعى "أمير" 20 عاما ويعمل سائق توك توك ونشبت بينهما علاقة بعد أن نصب شباكه حولها ووعدها بالزواج منها وظل يغازل فيها بأشعاره المعسولة حتى أن أشعرها بأنها ملكة في قصره ولم تدري إنها فريسة ينصب شباكه لاصطيادها.

ظل "أمير" يطارد "منه" خلال ترددها على منزلهم لزيارة صديقتها وزميلتها " ندى " شقيقته حتى أن وقعت في شباكه واستسلمت وسلمت له نفسها بعد أن وعدها بالتقدم لأسرتها للزواج منها وخلال زيارتها لشقيقته " ندى " للمذاكرة معها في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية كان " أمير " في انتظارها في مدخل منزلهم وعندما دخلت "منه" فوجئت به مختبئ أسفل سلم المنزل وخرج إليها وأغلق باب المنزل واصطحبها إلى أسفل السلم وقام بخلع بنطلونها وقام بخلع بنطلونه وعاشرها معاشرة الأزواج وبعد انتهائهما من العلاقة عادت" منه " إلى منزلها ولم تصعد إلى زميلتها وظلت تفكر فيما حدث بينها وبين عصام ولكن صدقت وعوده الكاذبة بأنه سوف يتقدم لأسرتها للزواج منها.

وبعد أيام ذهبت " منه " مرة أخرى إلى منزل زميلتها " ندى " وكان حبيب القلب متواجدا بالمنزل وخرجت " ندى " لإحضار مذكرات وتركت " منه " في غرفتها حتى أن دخل " أمير عليها وأغلق باب الغرفة وقام بتكرار فعلته معها وتكرر الأمر لأربعة مرات في أيام متفرقة بينهما حتى أن شعرت " منه " بألم في بطنها واكتشفت إنها حامل فأسرعت لإخبار حبيبها "أمير" حتى يتقدم للزواج منها لعدم افتضاح أمرهما وفوجئت بتهربه منها ورفضه الزواج.

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عادت " منه " إلى منزلها وأغلقت غرفتها عليها حتى لا يشعر احد بما حدث معها وظلت في معزلها حتى لا شعر احد بما حدث وظل بطنها يبكر يوما بعد يوم حتى أن جاءتها الآلام الولادة فخرجت من غرفتها إلى حمام منزلها بالطابق الرابع ووضعت طفلتها وقامت بقطع الحبل السري وقررت التخلص من مولدتها حتى لا يفتضح أمرها وقامت بفتح نافذة الحمام وإلقاء الرضيعة في المنور بالمنزل حتى أن سقطت على الشبكة الحديدية في الطابق الثاني وصرخت الرضيعة من شدة الآلام حتى أن شعر بها سكان المنزل وخرجوا على صراخها وابلغوا الشرطة والتي جاءت ونقلة الرضيعة إلى مركز الأطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة وظل ضباط المباحث يجرون تحرياتهم حتى أن توصلوا إلى والديها واعترفت " منه " أمام النيابة العامة أن الرضيعة ابنتها من " أمير " والتي حملت منه سفاحا بعد أن وعدها بالزواج .

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وأحال المستشار أحمد محفوظ المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط المتهم "أمير . ع . م" 20 عاما سائق توك توك إلى محكمة الجنايات لقيامة بهتك عرض المجني عليها "منه . س . ع" بغير قوة أو تهديد في فترات متفرقة فحملت منه سفاحا ووضعت مولودتها.

وأسدلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكرياء حافظ القضية بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

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