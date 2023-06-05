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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعدى على ابنة أخيه.. عامل شهوته تقوده إلى طبلية عشماوي| القصة الكاملة

تعدى على ابنة شقيقه
تعدى على ابنة شقيقه

تجرد عامل من مشاعر الإنسانية وتحول إلى ذئب ينهش في عرض ابنة أخيه التي لم يتجاوز عمرها الـ 9 أعوام بعد أن أعمته شهوته الحيوانية وألقت به في آتون الخطيئة لينهش عرضها وأكله حيا في جرأه وحل رباط الدم إلى دماء مهين وذلك بأن جردها من ملابسها وكشف عورتها كرها وعاشرها معاشرة الأزواج مكررا فعلته النكراء لثلاثة أيام متتالية مستغلا كونه من المتولين تربيتها بعد حبس والدها وبرر فعلته النكراء بأنه كان تحت تأثير المخدرات والتي انتهت به إلى الحكم عليه بالإعدام.  


تفاصيل القضية رقم 9561 لسنة 2022 و التي تداولتها الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط تعود إلى تقدم سيدة تدعى " كريمه . م . ج " ببلاغ تتهم فيه شقيق زوجها ويدعى " محمود . ع . ف " بالتعدي على ابنتها جنسيا أثناء تواجدها بمنزلها رفقة شقيقتها الصغرى للاعب.


وقالت الأم في بلاغها انها مطلقة من زوجها شقيق المتهم وتعيش بمنزل والدها وطليقها محبوس على ذمة قضية وخرجت ابنتها سلوى " الضحية " كعادتها لكي تلعب في منزل عمها وظلت في منزل عمها ثلاثة أيام وبعد عودتها ظلت تدخل الحمام كثيرا مما أثار انتباه والدتها وقامت والدتها بسؤالها عن سبب كثرة دخولها الحمام فقالت لها أن عمها جردها من ملابسها وتعدى عليها وبعرض الطفلة على الطب الشرعي تبين صحة البلاغ واعتداء عمها عليها وفض عذريتها وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم .


وأمام مايكل مجدي وكيل نيابة ساحل سليم اعترف المتهم وقال ان شقيقة والدة الطفلة " سلوى " محبوس على ذمة قضية من حوالي شهرين وهو مطلق زوجته " كريمة . م . ج " من فترة ولديه ابنتين " سلوى و نور " مقيمتان مع والدتهما ويأتيان إلى منزله للجلوس معه وهو يتعاطى المواد المخدرة الحشيش والبودرة ولا يشعر بنفسه بعد تعاطي الحشيش ويوم الواقعة كانت يتعاطى الحشيش و حدث له انتصاب ولم يمتلك نفسه فامسك بالمجني عليها أثناء تواجدها في غرفة بالمنزل قام بطرحها على مصطبة بالغرفة وعاشرها معاشرة الأزواج مرتين في اليوم الأول وتكرر الأمر في اليومين الثاني والثالث وخرج من المنزل وعندما عاد وجدها غادرت إلى منزل والدتها.


وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، المتهم الى محكمة الجنايات لقيامه بمواقعة المجني عليها " ابنة شقيقه " بغير رضاها بان انفرد بها حال تواجدها بمسكنه بان امسك بها عنوة وطرحها أرضا وجردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيا.
 

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وأسدلت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان ، و عثمان عبد الحميد أوراق القضية بحكمها بإعدام المتهم شنقا .

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